Полтавские чиновники щедро вознаградили Беленюка, Хижняка и Лузан за Токио-2020

Также денежные подарки получили их тренера

Жан Беленюк / Фото: np.pl.ua

26 августа руководство Полтавской области вручило сертификаты на получение денежных премий трем представителям своего региона, завоевавшим медали на Олимпийских играх в Токио, сообщает np.pl.ua.



Борцу греко-римского стиля Жану Беленюку (золото), боксеру Александру Хижняку (серебро), и каноистке Людмиле Лузан (серебро, бронза) вручили сертификаты на 1,5 млн грн. Их тренеры Николай Мацапура и Александр Хижняк-старший получили по 250 тыс. грн.

Сертификаты на получение денежных премий по 100 тыс. грн получили другие представители Полтавской области: Мария Кичасова-Скорик, Сергей Кичасов, Лемур Темиров, Людмила Куклиновская, Дмитрий Янчук и Павел Алтухов.

Напомним, ранее борчиха Ирина Коляденко подарила подаренную ей квартиру за бронзовую медаль Токио-2020 своему тренеру.

После поступка Коляденко городские власти и предприниматели ее родного города решили подарить ей еще одну квартиру.