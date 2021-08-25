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Призер Олимпиады-2020 Коляденко подарила квартиру своему тренеру

Жилплощадь в Ирпене досталась спортсменке от муниципальных властей
Борьба
09:47
Призер Олимпиады-2020 Коляденко подарила квартиру своему тренеру
Ирина Коляденко с тренером / фото - Ukrwrestling

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ирина Коляденко получила квартиру в Ирпене от губернатора Киевской области Василия Володина.

Несмотря на то, что у спортсменки нет собственной жилплощади, квартиру она решила подарить своему тренеру Владимиру Яременко. Свой поступок борец объяснила в Instagram.

«Вчера состоялась еще одно очень важное, и такое нужное событие в моей жизни. Губернатор Киевской области Володин Василий Геннадьевич, вручил мне ключи, уже от моей квартиры, в моем городе Ирпень. Что это значит для меня? Ну, чтобы Вы понимали, у меня даже своей комнаты никогда не было! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье – это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль. И вот сегодня я держу, право собственности на однокомнатную квартиру на 41 м. Кв. И уже завтра я могла начать ремонтные работы. Но .... но за всеми моими победами, стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Ну, чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру СПАСИБО!!! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили !!! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А Вы мне как всегда поможете».  

Напомним, другой призер Олимпиады не получил квартиру, потому что на заседание не пришло достаточное количество депутатов. 

Антон Кривенко
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Ирина Коляденко

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