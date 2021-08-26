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Коляденко подарят вторую квартиру. Первую она отдала своему тренеру

Благотворителями выступили власти и предприниматели Ирпеня
Борьба
09:39
Коляденко подарят вторую квартиру. Первую она отдала своему тренеру
Ирина Коляденко / фото - Ukrwrestling

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Ирина Коляденко полученную от властей квартиру передарила своему тренеру Владимиру Яременко.

В мэрии города Ирпеня не растерялись и заявили, что медалистка не останется без собственной жилплощади. Слова мэра города Александра Маркушина приводит 5 Канал.

«Решили нашим городом и предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко, показать пример другим.

Если есть такая ситуация, то нужно вручать две квартиры». 

Напомним, Парвиз Насибов так и не получил обещанную квартиру в Запорожье.

Антон Кривенко
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