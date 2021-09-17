Олимпийский чемпион: «Я бы хотел, чтобы Игры-2022 проходили в более демократической стране»
Представлен девиз зимней Олимпиады-2022
Игры пройдут в Пекине
11:25
Фото: reporteenergia.com
Организаторы зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, представили девиз Игр:
Вместе ради общего будущего.
«Девиз Игр отражает твердое стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего».
Напомним, активисты более 150 правозащитных групп призывают к бойкоту Олимпиады-2022.
Комментарии 0