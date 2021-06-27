Преклонению колена быть на Играх? МОК может разрешить протесты на Олимпиаде в Токио

Спортсмены смогут выражать свою позицию перед началом соревнований

Фото: chicagoredstars.com

Международный олимпийский комитет (МОК) может разрешить политические протесты на Олимпийских Играх-2020 в Токио перед соревнованиями, сообщает insidethegames.biz. По информации источника, на подиуме, церемонии награждения, в олимпийской деревне, а также церемониях открытия и закрытия Игр протесты останутся под запретом.



Отметим, что ситуация с коронавирусом в Японии остается напряженной. Уже у второго участника Токио-2020 обнаружен COVID-19.

Комиссия спортсменов МОК разрабатывает вариант, который позволит спортсменам устраивать демонстрации, такие как преклонение колена в поддержку движения BLM.

Напомним, что организаторы Игр не успевают вакцинировать всех волонтеров до старта Токио-2020.