В Токио обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
Премьер-министр Японии: «Связи между Олимпиадой, въездом иностранных спортсменов и ситуацией с коронавирусом нет»
Есихидэ Суга прокомментировал ситуацию с резким ростом числа заражений COVID-19 в Токио
14:30
Есихидэ Суга / фото - dw.com
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга прокомментировал ситуацию с резким ростом числа заражений коронавирусом в Японии.
29 июля в Токио зафиксировано рекордное количество заражений COVID-19 – 3865 новых случаев за сутки. В то же время в Японии проходит летняя Олимпиада.
«Я считаю, что связи между Олимпиадой, въездом иностранных атлетов для соревнований и ситуацией нет. Властями были предприняты жесткие меры по недопущению распространения инфекции».
За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом.
Комментарии 0