Среди спортсменов на Олимпиаде не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом
Среди заболевших также три спортсмена
09:40
Фото: olympics.com
За последние сутки на Олимпийских играх в Токио выявлено 24 новых случая заражения COVID-19.
Случаев заражения среди спортсменов – 3, остальные связаны с подрядчиками Токио-2020 и олимпийским персоналом.
Всего количество случаев заражения коронавирусом на Играх достигло 198.
Около 100 американских атлетов отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой-2020.
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