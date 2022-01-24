МОК готов пересмотреть правила допуска спортсменов на Игры в Пекин-2022
Президент МОК прилетел в столицу Китая перед стартом Олимпиады-2022
Томас Бах сразу же отправился на трехдневный карантин
13:32
Томас Бах / Фото - .japantimes.co.jpПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в столицу Китая, Пекин, где состоятся зимние Олимпийские игры-2022.
Бах прилетел 22 января и пребывает на трехдневном карантине. Программа официальных мероприятий с участием Баха начнется 25 января. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Церемония открытия зимних Игры в Пекине состоится 4 февраля.
Накануне в Китай прибыли еще 529 человек, задействованных в проведении Олимпиады. Четверо из них сдали положительные тесты на COVID-19, включая представителя спортивной делегации одной из стран.
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