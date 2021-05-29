Президент МПК: «Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они вызовут распространение вируса»

Эндрю Парсонс – о безопасности на Паралимпиаде в Токио



Эндрю Парсонс / Фото - insidethegames.biz Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что Паралимпийские игры в Токио состоятся для всех участников в безопасных условиях.



Цитирует Парсонса Bloomberg.



«Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они могут вызвать большое распространение вируса. Уровень защиты, который мы предлагаем паралимпийцам, такой же, какой предлагается здоровым олимпийским спортсменам. Вы не видите людей с ограниченными возможностями на улицах, их держат дома. Это происходит из-за чрезмерной защиты, и мы хотим, чтобы это изменилось. Весь вопрос состоит в том, чтобы преодолеть проблемы, и пандемия просто становится одной из них. Всякий раз, когда вы спрашиваете паралимпийцев об изменениях в мире, в котором мы живем, о том, какое влияние оказывает пандемия, и о том, хотят ли они соревноваться, почти в 100% случаев звучит ответ «да».



Напомним, ныне в Японии сохраняется непростая обстановка в связи с четвертой волной коронавируса.



Паралимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 августа по 5 сентября.



Накануне

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК)заявил, что Паралимпийские игры в Токио состоятся для всех участников в безопасных условиях.Цитирует Парсонса«Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они могут вызвать большое распространение вируса. Уровень защиты, который мы предлагаем паралимпийцам, такой же, какой предлагается здоровым олимпийским спортсменам. Вы не видите людей с ограниченными возможностями на улицах, их держат дома. Это происходит из-за чрезмерной защиты, и мы хотим, чтобы это изменилось. Весь вопрос состоит в том, чтобы преодолеть проблемы, и пандемия просто становится одной из них. Всякий раз, когда вы спрашиваете паралимпийцев об изменениях в мире, в котором мы живем, о том, какое влияние оказывает пандемия, и о том, хотят ли они соревноваться, почти в 100% случаев звучит ответ «да».Напомним, ныне в Японии сохраняется непростая обстановка в связи с четвертой волной коронавируса.Паралимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 августа по 5 сентября.Накануне оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения.

Владимир Кириченко