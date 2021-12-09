Вице-президент МОК: «Уверены, что Олимпиада в Пекине не будет перенесена»
Президент Словакии поддержала дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр-2022
Зузана Чапутова стала на сторону США и других стран
17:59
Зузана Чапутова / Фото - fairplanet.orgПрезидент Словакии Зузана Чапутова поддержала США касательно дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине и не отправится в столицу Поднебесной.
При этом, все словацкие спортсмены с лицензиями посетят турнир.
Накануне Соединенные Штаты Америки решили не отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине. Поддержали американцев – Австралия, Великобритания и Канада.
Официальной причиной отказа поездки на Олимпиаду-2022 является нарушение прав человека в Китае.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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