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Психологическая полиция. В соцсетях олимпийцев в Токио будут отслеживать негативные комментарии

Организаторы заботятся о ментальном здоровье спортсменов
Olympics
17:41
Психологическая полиция. В соцсетях олимпийцев в Токио будут отслеживать негативные комментарии
фото - Arab News

Олимпийский комитет в Токио, Япония, планирует создать специальную службу, которая будет отслеживать соцсети спортсменов. Заданием группы людей будет оградить олимпийцев от негативных комментариев, сообщает издание Kyodo.

В случае, если группа выявит чересчур оскорбительные обращения к спортсменам, информация будет передаваться следственным органам. В Японии в последнее время очень серьезно относятся к враждебному отношению к человеку в соцсетях.

Недавно стало известно, что в Токио могут ужесточить антиковидные меры.

Ранее теннисистка Наоми Осака отказалась от участия на Roland Garros из-за психологических проблем.

Антон Кривенко
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