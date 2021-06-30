Антиковидные меры в Японии могут быть усилены на время Олимпиады в Токио
Психологическая полиция. В соцсетях олимпийцев в Токио будут отслеживать негативные комментарии
Организаторы заботятся о ментальном здоровье спортсменов
17:41
фото - Arab News
Олимпийский комитет в Токио, Япония, планирует создать специальную службу, которая будет отслеживать соцсети спортсменов. Заданием группы людей будет оградить олимпийцев от негативных комментариев, сообщает издание Kyodo.
В случае, если группа выявит чересчур оскорбительные обращения к спортсменам, информация будет передаваться следственным органам. В Японии в последнее время очень серьезно относятся к враждебному отношению к человеку в соцсетях.
Недавно стало известно, что в Токио могут ужесточить антиковидные меры.
Ранее теннисистка Наоми Осака отказалась от участия на Roland Garros из-за психологических проблем.
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