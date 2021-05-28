Решение о допуске местных болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято за месяц до старта Игр

Глава оргкомитета пообещал избежать ущерба для медицинских служб

фото - NBC Sports

Глава организационного комитета Токио-2020 Сеико Хашимото рассказал о допуске японских болельщиков на Игры в конце июля. В комментарии Associated Press функционер объяснил трудности и назвал дату, когда будет объявлено об окончательном решении.

«Мы хотели бы принять решение (о болельщиках) как можно скорее, но мы проведем оценку после того, как режим чрезвычайной ситуации будет снят. Множество людей говорят, что Олимпийские игры должны пройти без зрителей, хотя в других видах спорта зрители допускаются. Следовательно, мы должны иметь это в виду. Мы должны избежать ущерба для местных медицинских служб. Эти вещи должны быть приняты во внимание, прежде чем мы достигнем согласия относительно количества болельщиков».

В Японии ранее продлили режим ЧС.

В МОК утверждают, что режим ЧС – не помеха Олимпиаде.