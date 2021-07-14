Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 3
Футбол (6 событий из 13) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме 1:1 Окончен
20:00 Шериф - Теута 1:0 Окончен
21:00 Приштина - Ференцварош 1:3 Окончен
22:00 Шэмрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Окончен
22:30 Шахтер Солигорск - Лудогорец 0:1 Окончен
23:00 Валюр - Динамо Загреб 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 69) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
14:50 Ангелина Калинина - Анна Калинская 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт 1:0 2-й тайм
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Маккаби Хайфа 2:0 Окончен
20:00 Нефтчи - Динамо Тбилиси 2:1 Окончен
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт 1:0 2-й тайм
Теннис (1 событие из 47) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
16:15 Катерина Козлова - Ана Богдан 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 46) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
12:00 Ангелина Калинина - Бернарда Пера -:- Запланирован

Российским олимпийцам рассказали, как нужно отвечать на вопросы о Крыме, BLM и харассменте

Спортсменам обозначили границы дозволенного в прессе
Olympics Токио-2020
19:58
Российским олимпийцам рассказали, как нужно отвечать на вопросы о Крыме, BLM и харассменте
фото - ТАСС

Олимпийский комитет России разослал членам Олимпийской сборной России инструкции, о том, как нужно вести себя на Играх-2020 в Токио в связи с рисками провокаций.

Например, вопросы о политике, которые касаются Крыма или Донбасса, лучше не комментировать.

О Black Lives Matter спортсмен должен ответить, что отношение к такому движению – личное дело каждого: 

«Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

В методичке есть также готовый ответ на вопрос о харассменте: 

Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».

Напомним, что накануне старта Игры в Японии, МОК изменил олимпийскую клятву

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

Российским олимпийцам рассказали, как нужно отвечать на вопросы о Крыме, BLM и харассменте
Российским олимпийцам рассказали, как нужно отвечать на вопросы о Крыме, BLM и харассменте
Токио-2020
19:58
Британские олимпийцы будут получать дополнительную помощь психологов на Токио-2020
Британские олимпийцы будут получать дополнительную помощь психологов на Токио-2020
Токио-2020
18:31
МОК изменил слова олимпийской клятвы и правила провозглашения
МОК изменил слова олимпийской клятвы и правила провозглашения
Токио-2020
15:53
В Токио число зараженных коронавирусом впервые с весны превысило тысячу
В Токио число зараженных коронавирусом впервые с весны превысило тысячу
Токио-2020
15:28
Бах оговорился, назвав японцев китайцами на собрании с оргкомитетом Олимпиады в Токио
Бах оговорился, назвав японцев китайцами на собрании с оргкомитетом Олимпиады в Токио
Токио-2020
10:20
На Олимпийскую деревню в Токио жалуются с первого дня работы. Причина – безопасность
Тема дня
На Олимпийскую деревню в Токио жалуются с первого дня работы. Причина – безопасность
Токио-2020
13 июля 19:42
Квитова: «Без зрителей на Олимпиаде будет непросто»
Квитова: «Без зрителей на Олимпиаде будет непросто»
Токио-2020
13 июля 18:53
Бах: «Вариант с отменой Олимпиады-2020 не рассматривали, ведь мы потеряли бы целое поколение спортсменов»
Бах: «Вариант с отменой Олимпиады-2020 не рассматривали, ведь мы потеряли бы целое поколение спортсменов»
Токио-2020
13 июля 17:56
Гоффен не сыграет на Играх в Токио. Кто следующий?
Гоффен не сыграет на Играх в Токио. Кто следующий?
Токио-2020
13 июля 16:21
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости