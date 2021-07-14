Российским олимпийцам рассказали, как нужно отвечать на вопросы о Крыме, BLM и харассменте

Спортсменам обозначили границы дозволенного в прессе

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Олимпийский комитет России разослал членам Олимпийской сборной России инструкции, о том, как нужно вести себя на Играх-2020 в Токио в связи с рисками провокаций.

Например, вопросы о политике, которые касаются Крыма или Донбасса, лучше не комментировать.

О Black Lives Matter спортсмен должен ответить, что отношение к такому движению – личное дело каждого:

«Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

В методичке есть также готовый ответ на вопрос о харассменте:

Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».

Напомним, что накануне старта Игры в Японии, МОК изменил олимпийскую клятву