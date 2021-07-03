Салах может продолжить карьеру в ПСЖ
Салах не выступит на Играх в Токио-2020
Форварда «Ливерпуля» не оказалось в заявке сборной Египта на Олимпиаду
11:55
Мохамед Салах / Фото - eurosportНападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сыграет на предстоящих Олимпийских играх в Токио в составе сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Египта.
Тренерский штаб сборной огласил окончательную заявку на турнир, и в ней не оказалось лидера мерсисайдцев.
В минувшем сезоне Салах сыграл в АПЛ 37 матчей, забил 22 мяча и отдал пять результативных передач.
Отметим, что на Олимпийских играх за команды U-23 разрешено играть только трем футболистам, старше 23 лет.
Ранее сообщалось, что Салах получит вызов в олимпийскую сборную Египта для участия в Играх-2020.
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