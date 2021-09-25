Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, пройдут без зрителей
Шесть городов России намерены принять летние Олимпийские игры-2036
Идет подача заявок на проведения главных спортивных стартов четырехлетия
14:07
Команда ОКР / Фото - rbth.comШесть городов России заявили о готовности провести летние Олимпийские игры в 2036 году.
Потенциально на проведение масштабного спортивного форума претендуют Сочи, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток, Пермь. Сообщается, что уже идет подготовка заявок.
Ранее депутаты Госдумы России заявили, что Олимпийские игры могли бы принять Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург или Москва.
Напомним, этим летом Олимпиада прошла в Токио (Японии). Следующие Игры состоятся в 2024 году в Париже (Франция). Американский Лос-Анджелес примет главные спортивные старты четырехлетия в 2028 году, а в 2032 году летние Игры запланировано провести в Брисбене (Австралия).
А тем временем стало известно, что Олимпийские игры-2022 в Пекине, вероятнее всего, пройдут без зрителей на трибунах.
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