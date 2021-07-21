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Синхронистке из Испании запретили брать ребенка в Олимпийскую деревню для кормления грудью
Младенец остался с отцом в Испании
21 июля 18:07
Фото: espanarusa.com
Испанской синхронистке Оне Карбонель не разрешили взять 11-месячного ребенка в Олимпийскую деревню в Токио, чтобы его можно было кормить грудью, сообщает Daily Mail.
Карбонель пыталась договориться с организаторами, однако получила отказ, поскольку условия пребывания в Олимпийской деревне в Токио установлены правительством Японии. Поэтому испанка отправилась на Игры без ребенка, который остался с отцом в Испании.
Карбонель – двукратный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне (в дуэте и в группе), 21-кратный призер чемпионатов мира.
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