В Bellator хотят стать площадкой для дебюта Логана Пола в MMA
Со взглядом на Олимпиаду. ММА могут включить в программу Игр-2028 в качестве выставочного вида спорта
Смешанные единоборства продолжают набирать популярность
15:33
ММА / Фото - mymmanewsПрезидент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун поделился мыслями относительно шансов ММА стать олимпийским видом спорта.
«ММА – бурно развивающийся вид спорта, мы, безусловно, хотим стать частью олимпийской семьи. Мы усердно работаем в этом направлении, и, конечно же, у нас есть конкуренты. Вы знаете, как популярны ММА в США, мы рассчитываем в 2028 году попасть в олимпийскую семью. Вполне вероятно, что на Играх в Лос-Анджелесе ММА будут как минимум выставочным видом спорта».
А тем временем стал известен файткард турнира Bellator 260, в котором за титул сразится украинский полусредневес Ярослав Амосов.
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