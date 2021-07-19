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Соревнования по гребле на Олимпийских играх оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц

Затраты на устранение бедствия составили 1,28 миллиона долларов
Olympics Токио-2020
14:44
Соревнования по гребле на Олимпийских играх оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Фото: indiatoday.in

Соревнования по гребле на Олимпийских Играх-2020 оказались под угрозой срыва из-за массового нашествия устриц, сообщает BBC.

Соревнования по гребле должны пройти в Токийском заливе. Устрицы прикреплялись к поплавкам, расположенным на водном трассе, и чиновники заподозрили проблему, когда поплавки стали тонуть. Сеть поплавков общей протяженностью 5,6 км либо вытаскивали на берег и ремонтировали, либо очищали от устриц на месте, используя труд водолазов.

Общие затраты на устранение последствий неожиданного бедствия составили примерно 1,28 миллиона долларов. Всего выловили 14 тонн устриц.

Не спасли вакцина и отрицательные тесты. Украинскую каноистку изолировали накануне Игр из-за COVID-19.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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