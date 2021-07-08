Федерер: «Мне нужно пару дней, чтобы принять решение касательно Токио-2020»
Соревнования на Играх в Токио в столичном регионе состоятся при пустых трибунах
Старт Олимпиады остается без изменений
15:54
Токио-2020 / Фото - etonline.comСоревнования на летних Олимпийских игр в Токио в столице и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут при пустых трибунах. Об этом сообщает Kyodo.
Такое решение было принято 8 июля на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга уже объявил о вводе в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения коронавирусом.
Олимпиада-2020 запланирована на период с 23 июля по 8 августа. На турнире не будут присутствовать иностранные болельщики.
Ранее стало известно, что около 40% соревнований на Играх пройдут при пустых трибунах.
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