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Советник премьер-министра Японии: «Финансовые потери страны из-за отсутствия зрителей будут нереальными»

Ниинамо поставил под вопрос ценность Игр
Olympics Токио-2020
21 июля 13:23
Советник премьер-министра Японии: «Финансовые потери страны из-за отсутствия зрителей будут нереальными»
Такеши Ниинами / фото - Microsoft News

Советник премьер-министра Японии Есихидэ Суги по экономике и исполнительный директор компании Suntory Такеши Ниинами высказался об отсутствии болельщиков на Олимпийских играх в Токио. Политик уверен, что страна понесет колоссальный ущерб из-за этого. Слова Ниинами приводит CNN.

«Моя компания думала стать спонсором эти Игр, но... Честно говоря, мы ожидали, что на Олимпиаде будет много иностранных болельщиков. А теперь из-за отсутствия зрителей финансовые потери страны будут нереальными.

Самое время задуматься – а какова ценность Олимпиады? Мне кажется, что Олимпийские игры ее теряют.

Я не понимаю, почему Токио-2020 не перенесли еще раз. Нужно было отложить их, хотя бы на два месяца. Может ли эта Олимпиада положительно сказаться на японских компаниях? Я так не думаю».

Недавно стало известно, что Игры все еще могут отменить, если случиться всплеск коронавируса.

За церемонией Открытия Олимпиады следите 23 июля, начиная с 14:00 вместе с XSPORT.

Антон Кривенко
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