Тайфун вынудил перенести некоторые соревнования ОИ-2020, но грозит более серьезными последствиями для Японии

Соревнования по гребле во вторник утром не состоятся / Фото - Getty Images

Ровно в день открытия Олимпийских игр-2020 в Японии, 23 июля, в другой точке планеты – где то над Тихим океаном – сформировался шторм, который теперь может обернуться тайфуном в Японии. Ему уже дали название – «Непартак».

Согласно прогнозу метеорологических служб, тайфун может достигнуть северо-восточного побережья Японии во вторник, 27 июля, и принести сильные дожди, ветер скоростью около 60 км/ч и высокие волны океана. Вполне вероятно, что стихийное бедствие затронет и столицу государства – Токио.

Уже официально известно, что из-за надвигающегося тайфуна были отменены соревнования по стрельбе из лука и гребле, которые должны были состояться в первой половине дня во вторник.

Тем временем, World Archery уже сообщила, что перенесенные вторничные соревнования по стрельбе из лука будут распределены по сессиям в среду (28 июля) и в четверг (29 июля).

Финалы соревнований в байдарке-четверке у мужчин и женщин тоже были перенесены на среду после того, как World Rowing официально предупредила всех, что сильные порывы ветра и дожди создадут «неравные и потенциально невыносимые» условия для соревнований.

Такие виды спорта, как серфинг и парусный спорт, тоже могут быть затронуты, в зависимости от того, в какой точке побережья «Непартак» достигнет Японии. Однако пока Токио-2020 продолжает утверждать, что риска переноса других соревнований пока нет.

В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) еще в воскресенье заявил, что поддержит идею переноса любых соревнований, если в этом будет необходимость.

В настоящее время «Непартак» движется в Тихом океане со скоростью около 35 км/ч, приближаясь к Японии. Метеорологи предупреждают, что тайфун может угрожать не только сильными дождями и ветром, но и оползнями и наводнениями из-за большого количества осадков. «Непартак» стал уже восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году.

