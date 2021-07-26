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Тайфун вынудил перенести некоторые соревнования ОИ-2020, но грозит более серьезными последствиями для Японии

Метеорологи предупреждают, но Оргкомитет Токио-2020 пока всех успокаивает
Olympics Токио-2020
26 июля 16:06
Тайфун вынудил перенести некоторые соревнования ОИ-2020, но грозит более серьезными последствиями для Японии Тема дня
Соревнования по гребле во вторник утром не состоятся / Фото - Getty Images

Ровно в день открытия Олимпийских игр-2020 в Японии, 23 июля, в другой точке планеты – где то над Тихим океаном – сформировался шторм, который теперь может обернуться тайфуном в Японии. Ему уже дали название – «Непартак».

Согласно прогнозу метеорологических служб, тайфун может достигнуть северо-восточного побережья Японии во вторник, 27 июля, и принести сильные дожди, ветер скоростью около 60 км/ч и высокие волны океана. Вполне вероятно, что стихийное бедствие затронет и столицу государства – Токио.

Фото - Japan Meteorological Agency

Уже официально известно, что из-за надвигающегося тайфуна были отменены соревнования по стрельбе из лука и гребле, которые должны были состояться в первой половине дня во вторник.

«Не стоит слишком беспокоиться из-за этого шторма», – заявил в понедельник пресс-секретарь Токио-2020 Маса Таяка.

Тем временем, World Archery уже сообщила, что перенесенные вторничные соревнования по стрельбе из лука будут распределены по сессиям в среду (28 июля) и в четверг (29 июля).

Финалы соревнований в байдарке-четверке у мужчин и женщин тоже были перенесены на среду после того, как World Rowing официально предупредила всех, что сильные порывы ветра и дожди создадут «неравные и потенциально невыносимые» условия для соревнований.

Такие виды спорта, как серфинг и парусный спорт, тоже могут быть затронуты, в зависимости от того, в какой точке побережья «Непартак» достигнет Японии. Однако пока Токио-2020 продолжает утверждать, что риска переноса других соревнований пока нет.

В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) еще в воскресенье заявил, что поддержит идею переноса любых соревнований, если в этом будет необходимость.

«Организационный комитет Токио-2020 работает с МОК, международными федерациями и другими соответствующими организациями, чтобы убедиться, что процессы и планы, которые существуют для реагирования на любые погодные условия, будут задействованы в случае необходимости.

В соответствии с текущим прогнозом погоды, расписание соревнований по гребле и стрельбе из лука, которые состоятся 27-го числа, уже изменено.

Пока что нет планов менять расписание каких-либо других соревнований, которые состоятся во вторник, 27 июля.

Мы продолжим следить за последней информацией о погоде и как можно быстрее сообщим вам о любых изменениях в расписании соревнований», – говорится в официальном сообщении.

В настоящее время «Непартак» движется в Тихом океане со скоростью около 35 км/ч, приближаясь к Японии. Метеорологи предупреждают, что тайфун может угрожать не только сильными дождями и ветром, но и оползнями и наводнениями из-за большого количества осадков. «Непартак» стал уже восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. 

Отметим, что этот Тайфун уже парализовал жизнь в восточной части Китая. В частности, пострадала юго-восточная часть, а также город Шанхай. Из-за сильных ливней и подтоплений уже были эвакуированы около 1,5 миллионов человек, в самом Шанхае прервано движение поедздов и были закрыты два международных аэропорта.

В прошлом году похожий на «Непартак» тайфун «Хайшэн» нанес большой ущерб восточному побережью Японии и Южной Кореи. Тогда скорость ветра во время стихийного бедствия достигала 126 км/ч. В 2019-м году тайфун даже повредил несколько олимпийских объектов.

Александр Черненко
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