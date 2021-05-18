Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Судьба Олимпиады продолжает парить в воздухе
18 мая 17:53
Токио-2020 / Фото - en.as.comТокийская ассоциация медицинских работников, в которую входят 6000 врачей, отправила премьер-министру Японии Есихидэ Суга открытое письмо, в котором содержится призыв об отмене Олимпийских Игр в Токио-2020 из-за пандемии коронавируса.
Ассоциация отметила, что больницы в столице Японии переполненные зараженными COVID-19. Цитирует соответствующее письмо Reuters.
«Мы настоятельно просим власти убедить Международный олимпийский комитет (МОК) в сложности проведения Олимпийских игр и добиться решения об их отмене».
Игры в Токио-2020 должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Накануне профсоюз врачей Японии обратился к властям страны и призвал отменить Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса.
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