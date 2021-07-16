Томас Бах по приглашению Зеленского прилетит в Украину
Томас Бах: «Пьедестал на Олимпийских играх не предназначен для политических протестов»
Президент МОК – о запрете для спортсменов в Токио-2020
11:59
Томас Бах / Фото - news.cgtn.comПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к спортсменам по поводу запрета политических демонстраций во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Токио.
«Пьедестал и церемония награждения не предназначены для политических протестов или других демонстраций. Они нужны для того, чтобы чествовать олимпийцев и обладателей медалей за спортивные достижения, а не за их личные взгляды. Задача заключается в том, чтобы собрать весь мир в одном месте и мирно соревноваться друг с другом. Этого никогда не случится, если Олимпийские игры будут вызывать разногласия».
Ранее сообщалось, что МОК разрешит олимпийцам активнее выражать свою гражданскую позицию, например, в виде жестов. Однако демонстрации допускаются лишь до начала соревнований.
Накануне Бах попросил премьер-министра Японии рассмотреть возможность допуска зрителей на Олимпиаду в Токио, если ситуация с коронавирусом улучшится.
Комментарии 0