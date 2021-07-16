Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Томас Бах: «Пьедестал на Олимпийских играх не предназначен для политических протестов»

Президент МОК – о запрете для спортсменов в Токио-2020
Olympics Токио-2020
11:59
Томас Бах: «Пьедестал на Олимпийских играх не предназначен для политических протестов»
Томас Бах / Фото - news.cgtn.com
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к спортсменам по поводу запрета политических демонстраций во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Токио.

«Пьедестал и церемония награждения не предназначены для политических протестов или других демонстраций. Они нужны для того, чтобы чествовать олимпийцев и обладателей медалей за спортивные достижения, а не за их личные взгляды. Задача заключается в том, чтобы собрать весь мир в одном месте и мирно соревноваться друг с другом. Этого никогда не случится, если Олимпийские игры будут вызывать разногласия».


Ранее сообщалось, что МОК разрешит олимпийцам активнее выражать свою гражданскую позицию, например, в виде жестов. Однако демонстрации допускаются лишь до начала соревнований. 

Накануне Бах попросил премьер-министра Японии рассмотреть возможность допуска зрителей на Олимпиаду в Токио, если ситуация с коронавирусом улучшится.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Томас Бах Токио-2020 МОК

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Матч сборной США с командой Австралии накануне Олимпиады отменен
Матч сборной США с командой Австралии накануне Олимпиады отменен
Olympics Токио-2020
11:13
17-я ракетка мирового рейтинга не выступит на Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
17-я ракетка мирового рейтинга не выступит на Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
Olympics Токио-2020
10:21
Костюк: «Для меня большая честь – квалифицироваться в 18 лет на Олимпиаду, так что решение об отказе далось нелегко»
Костюк: «Для меня большая честь – квалифицироваться в 18 лет на Олимпиаду, так что решение об отказе далось нелегко»
Olympics Токио-2020
08:20
Бах попросил премьер-министра Японии пустить зрителей на трибуны Олимпиады
Бах попросил премьер-министра Японии пустить зрителей на трибуны Олимпиады
Olympics Токио-2020
15 июля 21:23
Оже-Альяссим: «Шлемы» важнее Олимпиады»
Оже-Альяссим: «Шлемы» важнее Олимпиады»
Olympics Токио-2020
15 июля 13:45
Бразильские дзюдоисты могут не выступить в Токио-2020. Все из-за вспышки COVID-19 в их отеле
Бразильские дзюдоисты могут не выступить в Токио-2020. Все из-за вспышки COVID-19 в их отеле
Olympics Токио-2020
15 июля 10:22

Новости: Olympics

Томас Бах: «Пьедестал на Олимпийских играх не предназначен для политических протестов»
Томас Бах: «Пьедестал на Олимпийских играх не предназначен для политических протестов»
Токио-2020
11:59
Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Токио-2020
08:58
В женской сборной Украины потеря. Одна из главных надежд команды на медаль получила травму и не выступит в Токио-2020
В женской сборной Украины потеря. Одна из главных надежд команды на медаль получила травму и не выступит в Токио-2020
Токио-2020
07:21
Бах попросил премьер-министра Японии пустить зрителей на трибуны Олимпиады
Бах попросил премьер-министра Японии пустить зрителей на трибуны Олимпиады
Токио-2020
15 июля 21:23
Главу МОК Баха назвали лжецом во время встречи с губернатором Токио
Главу МОК Баха назвали лжецом во время встречи с губернатором Токио
Токио-2020
15 июля 18:19
Олимпиада, как способ выживания. Она – едва ли не единственный шанс украинских спортсменов на безбедную старость
Мнение
Олимпиада, как способ выживания. Она – едва ли не единственный шанс украинских спортсменов на безбедную старость
Токио-2020
15 июля 14:04
Оже-Альяссим: «Шлемы» важнее Олимпиады»
Оже-Альяссим: «Шлемы» важнее Олимпиады»
Токио-2020
15 июля 13:45
Едва не добрался до олимпийской деревни. Еще у одного участника Олимпийских Игр обнаружен коронавирус
Едва не добрался до олимпийской деревни. Еще у одного участника Олимпийских Игр обнаружен коронавирус
Олимпийское движение
15 июля 13:43
Хоцяновский: «Хочется завершить карьеру успешным выступлением на Играх в Токио»
Хоцяновский: «Хочется завершить карьеру успешным выступлением на Играх в Токио»
Токио-2020
15 июля 13:22
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости