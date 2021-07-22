Три спортсмена, представляющие США, Великобританию и Чехию, пропустят Олимпиаду из-за COVID-19

Очередные неприятные новости из Токио

Тэйлор Крэбб / Фото: cnn.com

Еще три атлета заразились COVID-19 накануне Олимпиады и не выступят на Играх в Токио.



Британка Эмбер Хилл, которая должна была соревноваться в стендовой стрельбе, Павел Ширучек, который должен был представить Чехию в настольном теннисе и пляжный волейболист из США Тэйлор Крэбб пропустят Олимпийские игры-2020.

О заболеваниях Хилл и Ширучека заявили Олимпийские комитеты Великобритании и Чехии. О коронавирусной инфекции Крэбба сообщил телеканал ABC.

Напомним, что МОК заявил о 12 новых случаях коронавируса на ОИ в Токио.

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