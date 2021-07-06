Заявка Японии на Олимпиаду побила рекорд по количеству спортсменов
Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей
Правительство планирует допустить только спонсоров, дипломатов и членов МОК
10:30
Фото: Kimimasa Mayama / EPA
Власти Японии рассматривают вариант с допуском до открытия Олимпиады-2020 только VIP-зрителей, сообщает Asahi Shimbun.
На трибуны могут пустить только представителей МОК, высокопоставленных дипломатов и спонсоров. Напомним, что 40 % соревнований в Токио пройдут без зрителей.
Ограничения могут коснуться и закрытия Игр. Ожидается, что окончательное решение по регламенту посещения спортивных объектов Токио-2020 будет принято 8 июля.
Напомним, что менее 40% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр с 23 июля по 8 августа.
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