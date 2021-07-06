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Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей

Правительство планирует допустить только спонсоров, дипломатов и членов МОК
Olympics Токио-2020
10:30
Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей
Фото: Kimimasa Mayama / EPA

Власти Японии рассматривают вариант с допуском до открытия Олимпиады-2020 только VIP-зрителей, сообщает Asahi Shimbun.

На трибуны могут пустить только представителей МОК, высокопоставленных дипломатов и спонсоров. Напомним, что 40 % соревнований в Токио пройдут без зрителей.

Ограничения могут коснуться и закрытия Игр. Ожидается, что окончательное решение по регламенту посещения спортивных объектов Токио-2020 будет принято 8 июля.

Напомним, что менее 40% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр с 23 июля по 8 августа.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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