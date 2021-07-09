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У олимпийцев из Израиля и Литвы обнаружен COVID-19

Коронавирусная инфекция выявлена уже у спортсменов четырех стран
Olympics Токио-2020
14:08
У олимпийцев из Израиля и Литвы обнаружен COVID-19
Фото: Reuters

Литовец, который находился в тренировочном лагере в Японии на предварительных сборах перед Олимпийскими играми-2020, сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Kyodo.

Также агенство сообщает о коронавирусе спортсмена сборной Израиля, который прибыл в Японию на Олимпиаду. По прилету в Токио израильтянин сдал положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее коронавирус обнаружили у двух спортсменов из сборной Уганды и одного сербского атлета, так что теперь инфицированы участники Игр из четырех стран.

Напомним, что соревнования в Токио пройдут без зрителей.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Токио-2020 коронавирус

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