Без него будет скучно. Киргиос не выступит на Олимпийских Играх-2020
У олимпийцев из Израиля и Литвы обнаружен COVID-19
Коронавирусная инфекция выявлена уже у спортсменов четырех стран
14:08
Фото: Reuters
Литовец, который находился в тренировочном лагере в Японии на предварительных сборах перед Олимпийскими играми-2020, сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Kyodo.
Также агенство сообщает о коронавирусе спортсмена сборной Израиля, который прибыл в Японию на Олимпиаду. По прилету в Токио израильтянин сдал положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
Ранее коронавирус обнаружили у двух спортсменов из сборной Уганды и одного сербского атлета, так что теперь инфицированы участники Игр из четырех стран.
Напомним, что соревнования в Токио пройдут без зрителей.
Комментарии 0