У олимпийцев из Израиля и Литвы обнаружен COVID-19

Коронавирусная инфекция выявлена уже у спортсменов четырех стран

Фото: Reuters

Литовец, который находился в тренировочном лагере в Японии на предварительных сборах перед Олимпийскими играми-2020, сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Kyodo.



Также агенство сообщает о коронавирусе спортсмена сборной Израиля, который прибыл в Японию на Олимпиаду. По прилету в Токио израильтянин сдал положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее коронавирус обнаружили у двух спортсменов из сборной Уганды и одного сербского атлета, так что теперь инфицированы участники Игр из четырех стран.

Напомним, что соревнования в Токио пройдут без зрителей.