Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Участников Игр-2020 могут депортировать из Японии за нарушение антиковидных правил
Олимпиада будет проведена в полной безопасности
17:14
Токио-2020 / Фото - english.kyodonews.netУчастников Олимпийских Игр в Токио могут депортировать из Японии в случае грубых нарушений правил, связанных с COVID-19. Об этом сообщают организаторы турнира.
Такое наказание будет действовать в случае отказа носить маску или проходить медосмотр, соблюдении социальной дистанции, а также о посещениях мест, заранее не согласованных с организаторами соревнований.
Для спортсменов и всех лиц, не соблюдающих меры по борьбе с COVID-19, предусмотрены санкции: штрафы, временное или постоянное отстранение от участие в Олимпиаде или даже отзыв разрешения на пребывание в Японии.
Напомним, более 80% участников Игр вакцинировались от коронавируса.
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