Участников Игр-2020 могут депортировать из Японии за нарушение антиковидных правил

Олимпиада будет проведена в полной безопасности

Токио-2020 / Фото - english.kyodonews.net

Участников Олимпийских Игр в Токио могут депортировать из Японии в случае грубых нарушений правил, связанных с COVID-19. Об этом сообщают организаторы турнира.Такое наказание будет действовать в случае отказа носить маску или проходить медосмотр, соблюдении социальной дистанции, а также о посещениях мест, заранее не согласованных с организаторами соревнований.Для спортсменов и всех лиц, не соблюдающих меры по борьбе с COVID-19, предусмотрены санкции: штрафы, временное или постоянное отстранение от участие в Олимпиаде или даже отзыв разрешения на пребывание в Японии.Напомним, более 80% участников Игр вакцинировались от коронавируса.