Ученые рекомендовали перенести Олимпиаду. Но не из-за коронавируса, а из-за жары

В Токио ожидается температура воздуха около 40 градусов

фото - The Guardian

Профессор Портсмутского университета Майк Типтон нашел еще один изъян в проведении Олимпийских Игр в Токио в период с 23 июля по 8 августа. Ученый заявл, что условия на Олимпиаде будут крайне тяжелыми из-за экстремальной жары.

Слова и результаты работы Типтона под названием «Огненные кольца» приводит ВВС.

В июле 2018 года жара была объявлена в Японии стихийным бедствием – температура воздуха достигала 41 градуса по Цельсию. Погибло по меньшей мере 80 человек, 22 тысячам потребовалась госпитализация. В 2019 году из-за жары были госпитализированы около 5 тысяч человек.

«Вероятно, нужно проводить Олимпийские игры в другое время года. Думаю, в будущем Международному олимпийскому комитету придется так и сделать. Я с уверенностью могу сказать, что жара повлияет на результаты многих видов спорта. Спорт как зрелище будет ослаблен, потому что результативность атлетов ухудшится».

Генеральный партнер Игр недавно призвал правительство отменить соревнования.