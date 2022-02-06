Украина на последнем месте. Сборная по фигурному катанию досрочно завершила командный турнир

По итогам четырех дисциплин «сине-желтые» набрали 8 баллов

Анастасия Шаботова / фото - НОК

В Пекине в рамках зимних Олимпийских игр-2022 проходит командный турнир по фигурному катанию.

По итогам четырех дисциплин, из которых Украина была представлена в трех, «сине-желтые» с 8-ю баллами в активе заняли 10 место и завершили свои выступления на турнире.

В женском одиночном катании 16-летняя Анастасия Шаботова заработала 62,49 балла, заняв 7-е место. Она принесла сборной четыре очка.

Победительницей в короткой женской программе стала представительница ОКР Камила Валиева с 90,18 балла в активе. На втором месте оказалась японка Вакаба Хичигучи с 74,73 балла, а тройку лидеров замкнула канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).

В парной короткой программе Украину представляла пара София Голиченко – Артем Даренский. «Сине-желтые» финишировали на последнем месте, заработав 53,65 балла и 2 очка в командный зачет.

В парных катаниях победу одержал китайский дуэт Вэньцзинь Суй – Цун Хань (82,83). Второе место досталось россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (82,64). Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер расположились на третьем месте (75,00).

В ритм-танце у Украины тоже не сложилось. Александра Назарова и Максим Никитин заработали 64,08 балла и смогли опередить только Германию (+2 балла в командном зачете). В лидерах американцы Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (86,56), россияне Виктория Синицина – Никита Кацалапов (85,05) и итальянцы Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (83,83).

В мужском одиночном катании Украина не участвовала, так как Иван Шмуратко заразился коронавирусом. Стоит отметить, что украинец уже сдал два отрицательных теста и сможет выступить в индивидуальных соревнованиях.

По итогу, в активе «сине-желтых» 8 баллов и последнее, 10 место в командном турнире. Стоит отметить, что сборная Германии имеет те же 8 баллов, но по сумме двух лучших видов она опередила Украину и в турнирной таблице оказалась выше.

В следующий этап прошли топ-5 команд.

Олимпиада-2022. Пекин, Китай

Командный турнир

Положение после 4 видов из 8

1. ОКР – 36 очков

2. США – 34

3. Япония – 29

4. Канада – 24

5. Китай – 22

6. Грузия – 22

7. Италия – 20

8. Чехия – 15

9. Германия – 8

10. Украина – 8

Расписание всех соревнований Пекина-2022 на 6-е февраля.