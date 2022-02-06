Украина на последнем месте. Сборная по фигурному катанию досрочно завершила командный турнир
В Пекине в рамках зимних Олимпийских игр-2022 проходит командный турнир по фигурному катанию.
По итогам четырех дисциплин, из которых Украина была представлена в трех, «сине-желтые» с 8-ю баллами в активе заняли 10 место и завершили свои выступления на турнире.
В женском одиночном катании 16-летняя Анастасия Шаботова заработала 62,49 балла, заняв 7-е место. Она принесла сборной четыре очка.
Победительницей в короткой женской программе стала представительница ОКР Камила Валиева с 90,18 балла в активе. На втором месте оказалась японка Вакаба Хичигучи с 74,73 балла, а тройку лидеров замкнула канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).
В парной короткой программе Украину представляла пара София Голиченко – Артем Даренский. «Сине-желтые» финишировали на последнем месте, заработав 53,65 балла и 2 очка в командный зачет.
В парных катаниях победу одержал китайский дуэт Вэньцзинь Суй – Цун Хань (82,83). Второе место досталось россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (82,64). Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер расположились на третьем месте (75,00).
В ритм-танце у Украины тоже не сложилось. Александра Назарова и Максим Никитин заработали 64,08 балла и смогли опередить только Германию (+2 балла в командном зачете). В лидерах американцы Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (86,56), россияне Виктория Синицина – Никита Кацалапов (85,05) и итальянцы Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (83,83).
В мужском одиночном катании Украина не участвовала, так как Иван Шмуратко заразился коронавирусом. Стоит отметить, что украинец уже сдал два отрицательных теста и сможет выступить в индивидуальных соревнованиях.
По итогу, в активе «сине-желтых» 8 баллов и последнее, 10 место в командном турнире. Стоит отметить, что сборная Германии имеет те же 8 баллов, но по сумме двух лучших видов она опередила Украину и в турнирной таблице оказалась выше.
В следующий этап прошли топ-5 команд.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай
Командный турнир
Положение после 4 видов из 8
1. ОКР – 36 очков
2. США – 34
3. Япония – 29
4. Канада – 24
5. Китай – 22
6. Грузия – 22
7. Италия – 20
8. Чехия – 15
9. Германия – 8
10. Украина – 8