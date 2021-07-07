Хаммо: «Первый блин на Олимпиаде оказался комом – в Токио едем за медалью»
Украина установила антирекорд по количеству участников Олимпийских игр
Впервые на Олимпиаду поедет меньше 200 спортсменов
17:33
фото - Kharkiv Times
На Олимпийских играх в Токио, Япония, Украину представят 158 спортсменов. Данное количество олимпийцев является наименьшим за время независимости.
На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро, Бразилия, поехали 206 спортсменов. На Олимпийских играх в 2012 году участвовали 245 украинских спортсменов, в 2008 – 254, 2004 – 239, 2000 – 230, 1996 – 231.
Отметим, что обладатель золото медали Олимпиады Олег Верняев пропустит Игры.
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