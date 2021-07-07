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Украина установила антирекорд по количеству участников Олимпийских игр

Впервые на Олимпиаду поедет меньше 200 спортсменов
Olympics Токио-2020
17:33
Украина установила антирекорд по количеству участников Олимпийских игр
фото - Kharkiv Times

На Олимпийских играх в Токио, Япония, Украину представят 158 спортсменов. Данное количество олимпийцев является наименьшим за время независимости.

На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро, Бразилия, поехали 206 спортсменов. На Олимпийских играх в 2012 году участвовали 245 украинских спортсменов, в 2008 – 254, 2004 – 239, 2000 – 230, 1996 – 231.

Отметим, что обладатель золото медали Олимпиады Олег Верняев пропустит Игры.

Антон Кривенко
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