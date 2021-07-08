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Украинская байдарочница: «Мы одержимы целью достойно выступить на Олимпийских играх»

Мария Кичасова-Скорик – о подготовке к Токио
Olympics Токио-2020
14:29
Украинская байдарочница: «Мы одержимы целью достойно выступить на Олимпийских играх»
Мария Кичасова-Скорик

Украинская байдарочница Мария Кичасова-Скорик рассказала пресс-службе Федерации каноэ Украины, как проходит подготовка к Олимпийским играм-2020.

Об Олимпийских играх уже задумываетесь?

Да, мысли есть, но какого-то волнения – пока нет. Мы максимально сосредоточились, чтобы все компоненты были отработаны идеально, или близко к этому уровню.

Можете сейчас оценить вашу текущую готовность в спринте?

Мы находимся на стадии работы над функциональными качествами. Что касается меня лично, то обычно в августе, выхожу на максимальные скорости, а именно в августе, и состоятся соревнования по гребле на Олимпиаде-2020. Чувствую, что постепенно набираю обороты.

Сейчас на сборе чувствую, что мы единая команда, мы одержимы целью достойно выступить на Олимпийских играх. Хочется, чтобы после финиша финальных гонок было ощущение, что мы сделали все, что могли.

Игры в Токио станут дебютными для Марии.

Также о подготовке к Олимпиаде рассказал Павел Алтухов.

Сергей Остапенко
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Теги

Токио-2020

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