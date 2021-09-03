Дементьев стал серебряным призером Паралимпиады-2020 в шоссейной гонке
Украинцы Жабняк и Данилина завоевали две медали Паралимпиады-2020
Легкоатлеты принесли два серебра в копилку сборной Украины
3 сентября 09:30
Николай Жабняк / Фото: Getty Images
Украинцы Николай Жабняк и Людмила Данилина завоевали две медали Паралимпийских игр-2020.
Жабняк стал вице-чемпионом Токио-2020 в метании диска (класс – F37) с результатом 52,43.
Данилина с лучшим результатом сезона стала второй в беге на 1500 м (класс – T20).
Напомним, что ранее украинские параканоисты Сергей Емельянов и Николай Синюк завоевали золото и серебро Токио-2020.
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