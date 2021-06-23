Уже у второго члена олимпийской сборной на Олимпиаде-2020 в Токио обнаружен коронавирус

Оба представляют команду Уганды

Члены сборной Уганды / фото - Japan Times

Среди членов олимпийских сборных, которые прибыли на Олимпийские Игры в Токио, выявили уже 2 случая заражения коронавируса.

Оба спортсмена являются представителями Уганды. Члену команды, у которого выявили коронавирус 20 июня, не допустили к вылету в Японию. А вот второй заразившийся сдал положительный тест уже в Токио. Он прибыл в Японию в составе делегации из 9 человек, в которую вошли спортсмены, тренеры и менеджеры сборных Уганды по боксу, тяжелой атлетике и плаванию.

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