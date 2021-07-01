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В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них

Также на Олимпийских играх сыграют легендарные Джокович и Федерер
Olympics Токио-2020
16:58
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
Элина Свитолина / Фото - Twitter
Обнародована официальная заявка теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом сообщает официальный сайт ITF.

Из топ-10 мужского рейтинга в Токио поедет семь человек: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Роджер Федерер и Маттео Берреттини.

Из первой десятки женского – тоже семь: Эшли Барти, Наоми Осака, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Бьянка Андрееску, Ига Швентек и Петра Квитова.

Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
Владимир Кириченко
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