Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио

Испанец шокировал заявлением в соцсетях
Теннис ATP
15:01
Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль принял решение пропустить главный травяной турнир сезона Wimbledon, а также Олимпийские Игры в Токио. Испанец объяснил свое решение в социальных сетях.

«Привет всем, я решил не участвовать в этом году на Wimbledon и Олимпийских играх в Токио. Это никогда не бывает легким решением, но после того, как я прислушался к своему телу и обсудил состояние с моей командой, я понял, что это правильное решение.

Цель – продлить мою карьеру и продолжать делать то, что делает меня счастливым, то есть соревноваться на высшем уровне и продолжать бороться за свои профессиональные и личные цели на максимальном уровне конкуренции.

Тот факт, что между RG и Wimbledon прошло всего 2 недели, не облегчил моему телу восстановление после всегда сложного сезона на грунтовых кортах. Это были два месяца огромных усилий, и решение, которое я принимаю, ориентировано на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Профилактика любых излишеств в моем теле в спорте – очень важный фактор на этом этапе моей карьеры, чтобы продолжать бороться на высшем уровне соревнований и титулов.

Я хочу передать особое послание моим поклонникам по всему миру, особенно в Великобритании и Японии.

Олимпийские игры всегда значили очень много, и они всегда были приоритетом. Как спортсмен, я обнаружил дух, которым хочет жить каждый спортивный человек в мире. Мне лично довелось жить с тремя из них, и мне выпала честь быть знаменосцем своей страны».

Ранее стал известен список обладателей wild card на Wimbledon.

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рафаэль Надаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»
Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»
Теннис Grand Slam
13 июня 13:47
Надаль: «Радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет»
Надаль: «Радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет»
Теннис Grand Slam
12 июня 15:25
Матч Джоковича и Надаля затмил старт Евро-2020. Это было настолько круто, что зрителей даже не рискнули выгнать с трибун
Послесловие
Матч Джоковича и Надаля затмил старт Евро-2020. Это было настолько круто, что зрителей даже не рискнули выгнать с трибун
Теннис Grand Slam
12 июня 11:21
Надаль может не сыграть на Wimbledon
Надаль может не сыграть на Wimbledon
Теннис Grand Slam
12 июня 10:39
Джокович – о встрече с Надалем: «Это был мой лучший матч на Roland Garros»
Джокович – о встрече с Надалем: «Это был мой лучший матч на Roland Garros»
Теннис Grand Slam
12 июня 08:59
Надаль – о поражении от Джоковича в полуфинале Roland Garros: «Я старался, но это был не мой день»
Надаль – о поражении от Джоковича в полуфинале Roland Garros: «Я старался, но это был не мой день»
Теннис Grand Slam
12 июня 08:54

Новости: Теннис

Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио
Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио
ATP
15:01
Федерер: «Я бы все равно проиграл Оже-Альяссиму, но не могу смириться с 3-м сетом»
Федерер: «Я бы все равно проиграл Оже-Альяссиму, но не могу смириться с 3-м сетом»
ATP
12:41
Тони Надаль назвал причину поражения Циципаса Джоковичу в финале Roland Garros
Тони Надаль назвал причину поражения Циципаса Джоковичу в финале Roland Garros
Grand Slam
11:12
Организаторы Wimbledon подтвердили участие Осаки
Организаторы Wimbledon подтвердили участие Осаки
Grand Slam
10:33
Оже-Альяссим – о победе над Федерером: «Это невероятно. Он выигрывал Шлемы, когда мне было 5 лет»
Оже-Альяссим – о победе над Федерером: «Это невероятно. Он выигрывал Шлемы, когда мне было 5 лет»
ATP
16 июня 22:47
Киз неожиданно «огорчила» Соболенко на травяном турнире в Берлине
Киз неожиданно «огорчила» Соболенко на травяном турнире в Берлине
WTA
16 июня 20:40
Маррей и Винус Уильмяс получили wild card на Wimbledon
Маррей и Винус Уильмяс получили wild card на Wimbledon
ATP
16 июня 19:39
Воспитанник Надаля обыграл Федерера на турнире в Галле
Воспитанник Надаля обыграл Федерера на турнире в Галле
ATP
16 июня 18:04
«Мой бак опустел». 20-я ракетка мира приняла неожиданное решение завершить карьеру
«Мой бак опустел». 20-я ракетка мира приняла неожиданное решение завершить карьеру
WTA
16 июня 17:19
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00