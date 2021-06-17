Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль принял решение пропустить главный травяной турнир сезона Wimbledon, а также Олимпийские Игры в Токио. Испанец объяснил свое решение в социальных сетях.

Цель – продлить мою карьеру и продолжать делать то, что делает меня счастливым, то есть соревноваться на высшем уровне и продолжать бороться за свои профессиональные и личные цели на максимальном уровне конкуренции.

Тот факт, что между RG и Wimbledon прошло всего 2 недели, не облегчил моему телу восстановление после всегда сложного сезона на грунтовых кортах. Это были два месяца огромных усилий, и решение, которое я принимаю, ориентировано на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Профилактика любых излишеств в моем теле в спорте – очень важный фактор на этом этапе моей карьеры, чтобы продолжать бороться на высшем уровне соревнований и титулов.

Я хочу передать особое послание моим поклонникам по всему миру, особенно в Великобритании и Японии.

Олимпийские игры всегда значили очень много, и они всегда были приоритетом. Как спортсмен, я обнаружил дух, которым хочет жить каждый спортивный человек в мире. Мне лично довелось жить с тремя из них, и мне выпала честь быть знаменосцем своей страны».