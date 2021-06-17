Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио
Третья ракетка мира Рафаэль Надаль принял решение пропустить главный травяной турнир сезона Wimbledon, а также Олимпийские Игры в Токио. Испанец объяснил свое решение в социальных сетях.
«Привет всем, я решил не участвовать в этом году на Wimbledon и Олимпийских играх в Токио. Это никогда не бывает легким решением, но после того, как я прислушался к своему телу и обсудил состояние с моей командой, я понял, что это правильное решение.
Цель – продлить мою карьеру и продолжать делать то, что делает меня счастливым, то есть соревноваться на высшем уровне и продолжать бороться за свои профессиональные и личные цели на максимальном уровне конкуренции.
Тот факт, что между RG и Wimbledon прошло всего 2 недели, не облегчил моему телу восстановление после всегда сложного сезона на грунтовых кортах. Это были два месяца огромных усилий, и решение, которое я принимаю, ориентировано на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Профилактика любых излишеств в моем теле в спорте – очень важный фактор на этом этапе моей карьеры, чтобы продолжать бороться на высшем уровне соревнований и титулов.
Я хочу передать особое послание моим поклонникам по всему миру, особенно в Великобритании и Японии.
Олимпийские игры всегда значили очень много, и они всегда были приоритетом. Как спортсмен, я обнаружил дух, которым хочет жить каждый спортивный человек в мире. Мне лично довелось жить с тремя из них, и мне выпала честь быть знаменосцем своей страны».
Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021
Ранее стал известен список обладателей wild card на Wimbledon.
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