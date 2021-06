Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль принял решение пропустить главный травяной турнир сезона Wimbledon, а также Олимпийские Игры в Токио. Испанец объяснил свое решение в социальных сетях.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision