В Токио число зараженных коронавирусом впервые с весны превысило тысячу

В Японии через 9 дней начнется Олимпиада

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Токио, Япония, впервые с мая превысило тысячу человек в день.

14 июля власти Токио сообщили о 1149 новых случаев заражения.

После того, как число зараженных начало превышать 700 человек в Японии ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 22 августа. 23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры.

В олимпийской деревне спортсмены обеспокоены безопасностью.