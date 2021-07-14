Марта Костюк пропустит Олимпийские игры
В Токио число зараженных коронавирусом впервые с весны превысило тысячу
В Японии через 9 дней начнется Олимпиада
15:28
фото - Japan Times
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Токио, Япония, впервые с мая превысило тысячу человек в день.
14 июля власти Токио сообщили о 1149 новых случаев заражения.
После того, как число зараженных начало превышать 700 человек в Японии ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 22 августа. 23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры.
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