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В Токио член делегации из Нигерии госпитализирован из-за COVID-19 прямо из аэропорта

Болезнь 60-летнего нигерийца проходит в легкой форме
Olympics Токио-2020
12:49
В Токио член делегации из Нигерии госпитализирован из-за COVID-19 прямо из аэропорта
Фото: iz.ru / Павел Бедняков

Член делегации олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио из-за заражения коронавирусом, сообщает NHK.

Тест на COVID-19, который сдал сопровождающий национальной команды сразу по прилету в аэропорт Нарита, оказался положительным. Это первый случай госпитализации члена иностранной делегации из аэропорта. Отметим, что причиной таких радикальных мер стал возраст зараженного – он старше 60-и лет. Болезнь нигерийца проходит в легкой форме.

Напомним, что из-за коронавируса в стане команды матч сборной США по баскетболу против команды Австралии отменен.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

коронавирус COVID19

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