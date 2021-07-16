17-я ракетка мирового рейтинга не выступит на Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
В Токио член делегации из Нигерии госпитализирован из-за COVID-19 прямо из аэропорта
Болезнь 60-летнего нигерийца проходит в легкой форме
12:49
Фото: iz.ru / Павел Бедняков
Член делегации олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио из-за заражения коронавирусом, сообщает NHK.
Тест на COVID-19, который сдал сопровождающий национальной команды сразу по прилету в аэропорт Нарита, оказался положительным. Это первый случай госпитализации члена иностранной делегации из аэропорта. Отметим, что причиной таких радикальных мер стал возраст зараженного – он старше 60-и лет. Болезнь нигерийца проходит в легкой форме.
Напомним, что из-за коронавируса в стане команды матч сборной США по баскетболу против команды Австралии отменен.
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