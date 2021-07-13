В Токио начала свою работу Олимпийская деревня

Церемония открытия не проводилась

Олимпийская деревня / фото - Asia Times

В Токио, Япония, начала работать Олимпийская деревня. Церемония ее открытия не проводилась из-за коронавирусных ограничений.

В деревне одновременно будут проживать 18 тысяч спортсменов, тренеров и обслуживающий персонал команд.

Спортсмены будут прибывать в деревню за пять дней до начала своих соревнований, а в течение после двух суток после их завершения обязаны ее покинуть. Атлеты обязаны ежедневно сдавать тест на коронавирус, носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

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