Оргкомитет Токио-2020: «Чтобы население почувствовало безопасность Игр, необходимы дополнительные условия»
В Японии с 1 июня начнут вакцинацию участников Олимпийских игр
Планируется вакцинировать около 600 спортсменов
20:40
Олимпийский комитет Японии с 1 июня начнет вакцинацию спортсменов, сообщает Kyodo.
В комитете собираются привить вакциной Pfizer около 600 спортсменов и 1000 членов персонала и тренеров.
В Международном олимпийском комитете (МОК) собираются вакцинировать свыше 80% участников ОИ-2020.
Отметим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Напомним, на участниках Олимпийских игр в Токио WADA собирается проводить эксперименты.
Комментарии 0