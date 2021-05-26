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В Японии с 1 июня начнут вакцинацию участников Олимпийских игр

Планируется вакцинировать около 600 спортсменов

Olympics Токио-2020
20:40
В Японии с 1 июня начнут вакцинацию участников Олимпийских игр

Олимпийский комитет Японии с 1 июня начнет вакцинацию спортсменов, сообщает Kyodo.

В комитете собираются привить вакциной Pfizer около 600 спортсменов и 1000 членов персонала и тренеров.

В Международном олимпийском комитете (МОК) собираются вакцинировать свыше 80% участников ОИ-2020.

Отметим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Напомним, на участниках Олимпийских игр в Токио WADA собирается проводить эксперименты.

Карен Агабекян
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