В Японии ввели режим чрезвычайной ситуации до 22 августа

23 июля там стартуют Олимпийские игры

фото - Financial Times

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в Токио, который продлится до 22 августа. Олимпиада в Токио стартует 23 июля и продлится до 8 августа.

Подобное решение было принято из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в регионе. 7 июля в Токио было зафиксировано наибольшее количество новых случаев COVID-19 с середины мая 920.

Решение о максимальном допустимом количестве зрителей МОК привет в ближайшее время. Скорее всего, все соревнования будут без зрителей.

Ранее стало известно, что церемония открытия Игр-2020 пройдет при пустых трибунах.