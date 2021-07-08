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В Японии ввели режим чрезвычайной ситуации до 22 августа

23 июля там стартуют Олимпийские игры
Olympics Токио-2020
12:49
В Японии ввели режим чрезвычайной ситуации до 22 августа
фото - Financial Times

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в Токио, который продлится до 22 августа. Олимпиада в Токио стартует 23 июля и продлится до 8 августа.

Подобное решение было принято из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в регионе. 7 июля в Токио было зафиксировано наибольшее количество новых случаев COVID-19 с середины мая 920.

Решение о максимальном допустимом количестве зрителей МОК привет в ближайшее время. Скорее всего, все соревнования будут без зрителей.

Ранее стало известно, что церемония открытия Игр-2020 пройдет при пустых трибунах.

Антон Кривенко
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