11 июля состоятся проводы олимпийцев в Токио
В Японии ввели режим чрезвычайной ситуации до 22 августа
23 июля там стартуют Олимпийские игры
12:49
фото - Financial Times
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в Токио, который продлится до 22 августа. Олимпиада в Токио стартует 23 июля и продлится до 8 августа.
Подобное решение было принято из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в регионе. 7 июля в Токио было зафиксировано наибольшее количество новых случаев COVID-19 с середины мая 920.
Решение о максимальном допустимом количестве зрителей МОК привет в ближайшее время. Скорее всего, все соревнования будут без зрителей.
Ранее стало известно, что церемония открытия Игр-2020 пройдет при пустых трибунах.