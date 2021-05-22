Власти Японии хотят допустить местных зрителей на Олимпиаду-2020

Организаторы соревнований готовы пойти на рискованный шаг

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Власти Японии разрешат местным зрителям посетить Олимпийские Игры, которые пройдут в Токио с 23 июля. Издание Kyodo сообщило, что это решение окончательное. Теперь политики обсуждают допустимое количество фанатов на трибунах.

Такой вариант поддерживают премьер-министр страны Есихидэ Суга и сами организаторы соревнований. Ранее МОК заявил, что Олимпиада пройдет даже при режиме чрезвычайной ситуации.

Окончательное решение будет озвучено в июне. Одной из причин таких уступок со стороны властей является то, что отсутствие болельщиков на трибунах приведет к высокой посещаемости заведений вне спортивных объектов, что в свою очередь, потребует дополнительных ограничений.

Глава МОК ранее заверил, что большее количество участников Игр уже вакцинированы от коронавируса.