Власти Японии планируют допускать на соревнования Олимпиады-2020 до 10 тысяч болельщиков

Иностранным фанатам посещение Игр запрещено

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Правительство Японии планирует ограничить максимaльно допустимое число зрителей на спортивных объектах в Токио во время Олимпийских Игр. По информации издания Kyodo, до 10000 болельщиков смогут посещать соревнования.

Окончательное решение будет принято после обсуждений с оргкомитетом Игр, городскими властями Токио, Международным олимпийским и паралимпийским комитетами.

Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о допуске японских зрителей будет принято до конца июня.

Старт Игр в Токио запланирован на 23 июля.

Уже около 80% участников вакцинировались от коронавируса.