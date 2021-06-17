Власти Японии планируют допускать на соревнования Олимпиады-2020 до 10 тысяч болельщиков

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 5
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Финляндия - Россия 0:1 Окончен
19:00 Турция - Уэльс 0:2 Окончен
22:00 Италия - Швейцария 3:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 114:108 Окончен
Теннис (3 события из 38) показать все
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Екатерина Александрова - Элина Свитолина 2:0 Окончен
16:10 Белинда Бенчич - Петра Мартич 2:0 Окончен
18:00 Арина Соболенко - Мэдисон Кейз 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Украина - Македония -:- Запланирован
19:00 Дания - Бельгия -:- Запланирован
22:00 Нидерланды - Австрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 2:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 106:109 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 111:119 Окончен
Теннис (4 события из 33) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
11:00 Филипп Кольшрайбер - Андрей Рублёв -:- Запланирован
14:40 Александер Зверев - Уго Умбер -:- Запланирован
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:15 Ангелика Кербер - Виктория Азаренко -:- Запланирован
14:30 Гарбин Мугуруса - Елена Рябыкина -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Швеция - Словакия -:- Запланирован
19:00 Хорватия - Чехия -:- Запланирован
22:00 Англия - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс -:- Запланирован

Власти Японии планируют допускать на соревнования Олимпиады-2020 до 10 тысяч болельщиков

Иностранным фанатам посещение Игр запрещено
Olympics
09:14
Власти Японии планируют допускать на соревнования Олимпиады-2020 до 10 тысяч болельщиков
фото - Getty Images

Правительство Японии планирует ограничить максимaльно допустимое число зрителей на спортивных объектах в Токио во время Олимпийских Игр. По информации издания Kyodo, до 10000 болельщиков смогут посещать соревнования.

Окончательное решение будет принято после обсуждений с оргкомитетом Игр, городскими властями Токио, Международным олимпийским и паралимпийским комитетами.

Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о допуске японских зрителей будет принято до конца июня.

Старт Игр в Токио запланирован на 23 июля.

Уже около 80% участников вакцинировались от коронавируса.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

Сенат США одобрил законопроект с положением о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине
Сенат США одобрил законопроект с положением о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине
09:55
Власти Японии планируют допускать на соревнования Олимпиады-2020 до 10 тысяч болельщиков
Власти Японии планируют допускать на соревнования Олимпиады-2020 до 10 тысяч болельщиков
09:14
На Олимпийских играх не будут дисквалифицировать спортсменов с COVID-19
На Олимпийских играх не будут дисквалифицировать спортсменов с COVID-19
Токио-2020
16 июня 12:46
Участников Игр-2020 могут депортировать из Японии за нарушение антиковидных правил
Участников Игр-2020 могут депортировать из Японии за нарушение антиковидных правил
Токио-2020
15 июня 17:14
Двукратный призер ЧМ по бегу: «Я не уверен, что проводить Олимпийские Игры – правильное решение»
Двукратный призер ЧМ по бегу: «Я не уверен, что проводить Олимпийские Игры – правильное решение»
Токио-2020
15 июня 13:20
Организаторы Олимпийских игр планируют ввести штрафы за нарушение антиковидных мер
Организаторы Олимпийских игр планируют ввести штрафы за нарушение антиковидных мер
Токио-2020
11 июня 17:53
Член НОК Японии: «Мы должны проводить Игры в Токио без зрителей»
Член НОК Японии: «Мы должны проводить Игры в Токио без зрителей»
Токио-2020
11 июня 14:54
Кто следующий? Лидер японской оппозиции призвал отменить Игры в Токио
Кто следующий? Лидер японской оппозиции призвал отменить Игры в Токио
Токио-2020
11 июня 09:38
Исполком МОК предложил страну для проведения Олимпиады-2032
Исполком МОК предложил страну для проведения Олимпиады-2032
10 июня 22:24
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00