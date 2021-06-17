На Олимпийских играх не будут дисквалифицировать спортсменов с COVID-19
Власти Японии планируют допускать на соревнования Олимпиады-2020 до 10 тысяч болельщиков
Иностранным фанатам посещение Игр запрещено
09:14
фото - Getty Images
Правительство Японии планирует ограничить максимaльно допустимое число зрителей на спортивных объектах в Токио во время Олимпийских Игр. По информации издания Kyodo, до 10000 болельщиков смогут посещать соревнования.
Окончательное решение будет принято после обсуждений с оргкомитетом Игр, городскими властями Токио, Международным олимпийским и паралимпийским комитетами.
Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о допуске японских зрителей будет принято до конца июня.
Старт Игр в Токио запланирован на 23 июля.
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