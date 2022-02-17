Впервые за Олимпийские игры-2022 за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса

Было проведено почти 70 тысяч тестов

Фото: olympics.com

Оргкомитет Олимпиады-2022 на своем официально сайте опубликовал статистику тестов на COVID-19 за последние сутки.

Сообщается, что впервые за время проведения тестов в Пекине (с 23 января) не выявлено ни одного положительного теста на коронавирус. Всего за последние сутки было проведено 68977 тестов.

Напомним, что в Пекине перенесли женский масс-старт по биатлону.