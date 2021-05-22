WADA расследует действия антидопингового агентства Великобритании на Олимпийских играх-2012
WADA выступила против участия на Играх в Токио-2020 атлетов из базы московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство – за «чистый» спорт на Олимпиаде
12:21
WADA / Фото - TwitterВсемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте поведало о результатах работы в рамках дела московской антидопинговой лаборатории и связанного с ним вердикта CAS в отношении российского спорта.
«WADA продолжает оказывать поддержку международным спортивным федерациям при необходимости – для возбуждения дел, за которыми могут стоять антидопинговые нарушения, для контроля решений федераций в связи с комплексом доказательств, предоставленных со стороны WADA, а также для обжалования решений, которые агентство не считает соответствующими Всемирному антидопинговому кодексу. В преддверии Олимпиады в Токио и Паралимпийских игр юридический департамент WADA, а также независимый отдел разведки и расследований сосредоточат все силы на предотвращении участия в Играх спортсменов или персонала спортсменов, идентифицированных в рамках операции LIMS».
Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Однако более 80% японцев выступили против проведения турнира.
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