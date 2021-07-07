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World Athletic возмущена ограничениями для зрителей от оргкомитета Токио-2020

Организаторы Токио-2020 аргументируют запрет антикоронавирусными мерами
Olympics Токио-2020
11:41
World Athletic возмущена ограничениями для зрителей от оргкомитета Токио-2020
фото - wlaking24

Организаторы Олимпийский игр в Токио, Япония, запретили зрителями стоять вдоль дорог и поддерживать спортсменов во время марафонов и соревнований по спортивной ходьбе. Решение связано с антикоронавирусными мерами в стране.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletic) удивило подобное ограничение от оргкомитета. В Японии спортивная ходьба является очень популярным видом спорта.

«World Athletics удивлена этим новым решением о соревнованиях в Саппоро, которое, по-видимому, несовместимо с решением разрешить до 10 000 зрителей на площадках в Токио, многие из которых являются закрытыми.

Мы обсудим это решение как можно скорее, так как было бы большим позором не пригласить зрителей на спортивную ходьбу и марафон в Саппоро, учитывая популярность обеих дисциплин в Японии и тот факт, что они проводятся на открытом воздухе»  

Напомним, допустимое количество зрителей на Играх могут ограничить до 5 тысяч. 

Антон Кривенко
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