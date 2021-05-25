Япония может потерять почти 17 млрд долларов в случае отмены Олимпиады в Токио

В случае введения нового режима чрезвычайной ситуации возможны еще большие экономические потери

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Отмена летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио обойдется Японии примерно в $17 млрд, говорится в исследовании института Номуры.

Эксперты предупреждают о еще больших экономических потерях в случае, если власти объявят новый режим чрезвычайной ситуации.

По данным института, если проводить Игры в Токио без зрителей, это принесет 1,66 трлн йен (примерно $15 млрд) выгоды – на 146,8 млрд йен ($1,3 млрд) меньше, если бы они проводились с местными зрителями.

На данный момент власти страны склоняются к варианту с допуском японских болельщиков на трибуны, однако их точное число еще не определено, сообщает издательство

«Даже если игры будут отменены, экономический ущерб будет меньше, чем от режима ЧС. Эти оценки предполагают, что решение о проведении Игр, так же как и об ограничениях на количество зрителей, должно исходить из рисков заражения, а не с точки зрения экономических потерь».

Глава координационной комиссии Игр-2020 в Токио Джон Коутс сделал заявление о проведении Олимпиады в условиях, если в Японии будет введен режим чрезвычайной ситуации.