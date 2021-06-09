Япония назвала условие, при котором откажется от Олимпийских игр

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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры не состоятся, если правительство не обезопасит людей от COVID-19. Слова чиновника приводит asia.nikkei.com.



Защитить жизни народа – это мой долг и моя ответственность. Если я не смогу защитить их, то Игры проводиться не будут. Это не обговаривается. Это первоначальное условие.

Организаторы уже вдвое сократили количество участников Игр. Возможно, число персонала сократят еще больше. Я слышал, что 80% участников будут вакцинированы. Представители иностранных СМИ будут тщательно тестироваться».