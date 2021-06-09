Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Япония назвала условие, при котором откажется от Олимпийских игр
Теперь все зависит от пандемии и правительства страны
20:50
Фото: AP
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры не состоятся, если правительство не обезопасит людей от COVID-19. Слова чиновника приводит asia.nikkei.com.
«Будет естественно отказаться от проведения Олимпийских игр, если мы не сможем защитить жизни и здоровья людей.
Защитить жизни народа – это мой долг и моя ответственность. Если я не смогу защитить их, то Игры проводиться не будут. Это не обговаривается. Это первоначальное условие.
Организаторы уже вдвое сократили количество участников Игр. Возможно, число персонала сократят еще больше. Я слышал, что 80% участников будут вакцинированы. Представители иностранных СМИ будут тщательно тестироваться».
Напомним, 50% жителей Японии поддержали проведение Олимпийских игр.
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