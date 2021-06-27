Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания 0:4 Окончен
22:00 Италия - Австрия 2*:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 125:91 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Португалия -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 80:84 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания -:- Запланирован
22:00 Франция - Швейцария -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Япония ужесточит правила въезда для олимпийцев 6 стран из-за штамма коронавируса

Члены делегаций будут ежедневно сдавать тесты на COVID-19
Olympics
15:45
Япония ужесточит правила въезда для олимпийцев 6 стран из-за штамма коронавируса
фото - Japan Times

Для олимпийских делегаций из 6 стран ужесточат правила въезда в Японию, сообщает издание Yoimuri Shimbun.

Представители сборных Афганистана, Индии, Непала, Мальдив, Пакистана и Шри-Ланки будут вынуждены сдавать тесты на коронавирус ежедневно перед вылетом на Игры. Это связано с распространением индийского штамма COVID-19.

Согласно правилам, иностранные спортсмены должны проверяться на инфекцию дважды за четыре дня до вылета. Для шести указанных стран новые меры должны вступить в силу с 1 июля.

Недавно стало известно о проблемах с вакцинацией волонтеров на Олимпиаде.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

Япония ужесточит правила въезда для олимпийцев 6 стран из-за штамма коронавируса
Япония ужесточит правила въезда для олимпийцев 6 стран из-за штамма коронавируса
15:45
Преклонению колена быть на Играх? МОК может разрешить протесты на Олимпиаде в Токио
Преклонению колена быть на Играх? МОК может разрешить протесты на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
14:32
Организаторы Токио-2020 не успеют вакцинировать всех волонтеров до старта Игр
Организаторы Токио-2020 не успеют вакцинировать всех волонтеров до старта Игр
25 июня 18:51
Без Леброна и Хардена. Определился окончательный состав сборной США в Токио-2020
Без Леброна и Хардена. Определился окончательный состав сборной США в Токио-2020
Токио-2020
25 июня 07:34
В компанию к Джоковичу. Маррей примет участие в Олимпийских играх в Токио
В компанию к Джоковичу. Маррей примет участие в Олимпийских играх в Токио
Токио-2020
24 июня 15:15
Томас Бах по приглашению Зеленского прилетит в Украину
Томас Бах по приглашению Зеленского прилетит в Украину
23 июня 20:48
Бах прибудет в Токио на 3 дня раньше запланированного срока
Бах прибудет в Токио на 3 дня раньше запланированного срока
23 июня 18:52
Уже у второго члена олимпийской сборной на Олимпиаде-2020 в Токио обнаружен коронавирус
Уже у второго члена олимпийской сборной на Олимпиаде-2020 в Токио обнаружен коронавирус
23 июня 15:32
Без него было бы пусто. Джокович примет участие в Токио-2020
Без него было бы пусто. Джокович примет участие в Токио-2020
Токио-2020
23 июня 14:53
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45