Япония ужесточит правила въезда для олимпийцев 6 стран из-за штамма коронавируса

Члены делегаций будут ежедневно сдавать тесты на COVID-19

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Для олимпийских делегаций из 6 стран ужесточат правила въезда в Японию, сообщает издание Yoimuri Shimbun.

Представители сборных Афганистана, Индии, Непала, Мальдив, Пакистана и Шри-Ланки будут вынуждены сдавать тесты на коронавирус ежедневно перед вылетом на Игры. Это связано с распространением индийского штамма COVID-19.

Согласно правилам, иностранные спортсмены должны проверяться на инфекцию дважды за четыре дня до вылета. Для шести указанных стран новые меры должны вступить в силу с 1 июля.

Недавно стало известно о проблемах с вакцинацией волонтеров на Олимпиаде.