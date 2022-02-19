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За минувшие сутки на Олимпиаде-2022 не было обнаружено случаев заражения COVID-19
Игры в Пекине завершатся 20 февраля
07:58
Пекин-2022 / Фото - Getty ImagesЗа последние сутки на зимних Олимпийских играх в Пекине не было зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусом.
18 февраля, в столицу Китая прибыли 18 человек, связанных с проведением Игр-2022, все они являются заинтересованными лицами. В ходе тестирования на COVID-19 в аэропорту не выявили ни одного случая заражения. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.
По итогам тестирования в олимпийском «пузыре», где за сутки было сделано 67 387 тестов, также не обнаружили ни одного случая заражения COVID-19.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете Игр-2022. Украина с одним серебром – на 23-й позиции.