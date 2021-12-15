За три года Украина потратила на зимние виды спорта 329,2 млн грн

Эта сумма учитывает траты на олимпийскую подготовку к Пекину-2022





Абраменко после победы на ОИ-2018 / Фото: Reuters

Народный депутат Ольга Саладуха в Facebook озвучила суммы, потраченные на зимние виды спорта с 2019 года и в предолимпийском 2021-м,



«На зимние виды спорта (в том числе на олимпийскую подготовку) в 2019-2021 годах израсходовано 329,2 млн. грн. При этом в текущем году на олимпийскую подготовку направили 75,3 млн. грн».

Напомним, Украина уже получила 33 лицензии на Олимпийские игры в Пекин и планирует увеличить их число.